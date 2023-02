NEG’MARRONS LA CIGALE, 4 mars 2023, PARIS.

NEG’MARRONS LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Les Neg’Marrons finissent leur tournée en beauté à Paris après avoir écumé les Festivals en 2022 pour fêter les 20 ans de l’album « Le Bilan ». Les Nèg’Marrons sont partis de rien pour atteindre les sommets des charts en distillant un reggae résolument urbain. Parfois très médiatisés, parfois moins, ils n’ont jamais trahi leurs origines et se sont appliqués à livrer des messages conscients et dénonciateurs sans oublier de faire danser la France entière sur disque ou sur scène. Le temps passe et pourtant ils nous montrent que leur musique reste indémodable. La musique c’est dur ; la musique est bonne et la bonne musique dure ! Le temps passe et pourtant ils nous montrent que leur musique reste indémodable. La musique c’est dur ; la musique est bonne et la bonne musique dure ! Neg’Marrons Neg’Marrons

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

