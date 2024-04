NEGAR Montpellier, samedi 6 avril 2024.

NEGAR Montpellier Hérault

Conte documentaire en 4 actes. Création le 29 octobre 2022 au Deutsche Oper Berlin.

Création française.

Téhéran 2013. La vie sociale est toujours marquée par des contradictions. Malgré des interdictions strictes, une vie parallèle, cachée, anime la capitale iranienne. Une jeune génération a réussi à se créer des espaces de liberté alors même que le moindre écart peut conduire à une intervention brutale des autorités. C’est ce monde que retrouve Shirin lorsqu’elle retourne en Iran après des décennies d’exil. Ses retrouvailles avec ses amis d’enfance Negar et Aziz ravivent de vieux souvenirs et les trois protagonistes se retrouvent confrontés à la question de leur propre identité. Lorsqu’une relation amoureuse passionnée se noue finalement entre les trois, leur rencontre devient aussi un acte de résistance et d’affirmation de soi dans un système d’oppression et de surveillance.

Durée ±2h10 sans entracte

Chanté en persan, en français et en anglais

Surtitré en français

à partir de 13 ans

Accessibilité

Gilets vibrants SubPac

vendredi 5 avril 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06 22:10:00

Place de la Comédie

Place de la Comédie
Montpellier 34000

