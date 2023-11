Noël aux Nefs Nefs / Machines de l’Ile Nantes, 26 décembre 2023, Nantes.

2023-12-26

Horaire : 11:00 18:00

Gratuit : oui Entrée libre

Chaque année, des Nefs au Carrousel des Mondes Marins, en passant par la Galerie, ce sont toutes les Machines de l’île qui scintillent de mille lumières.La féérie de Noël revient ainsi sur le site – mise en lumière, gourmandises pour réchauffer les papilles, ainsi qu’une programmation musicale et artistique… – la magie de Noël attend petits et grands pour les festivités de fin d’année ! On chuchote déjà à (re)découvrir : La Ballerine dans sa boule à neige, le Petit Manège, des ateliers Make Me… du 23 au 31 décembre 2023 (sauf 25 décembre) : tous les jours de 11h à 18hAnimations à partir de 14h Dans le cadre du Voyage en hiver (du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024)

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-en-hiver/