Construire un calendrier partagé – Atelier Nefs / Machines de l’Ile Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

2023-11-23

Horaire : 10:30 17:00

Gratuit : oui

Faire un diagnostic citoyen des enjeux climat et biodiversité du territoire. Encourager les gens à rejoindre et faire la promotion des événements déjà programmés. Faire émerger de nouveaux formats à proposer à la ville et aux associations. Atelier animé par MakeSense Dans le cadre de la Tournée du Climat et de la Biodiversité Hors les Murs

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr