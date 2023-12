30EME COURSE DE CÔTE DE NEFFIÈS Neffiès, 12 octobre 2024, Neffiès.

Neffiès Hérault

Programme

Samedi 12 octobre : Vérifications administratives et techniques pour les concurrents.

Dimanche 13 octobre : Essais et Course.

Parcours : Elle se déroule traditionnellement sur la D15 en direction de Cabrières, départ lieu dit la vierge sur une distance proche de 2km.

Horaires : Essais le matin de 9h à 12h30. Course : Sur 3 montées de 13h30 à 18h..

Cette épreuve compte pour la Coupe de France de la Montagne et le Championnat de ligue Occitanie Méditerranée.

Sécurité

Amis spectateurs les seuls endroits autorisés sont matérialisés par des panneaux et rubalises vertes.

Suivez les flèches. La sécurité c’est l’affaire de tous.

Neffiès 34320 Hérault Occitanie



