NEFERTITI QUARTET LE TRITON, 1 juillet 2022, Les Lilas.

LE TRITON, le vendredi 1 juillet à 20:30

A l’occasion de la sortie de son 3ème disque « Frameless », le quartet Nefertiti s’invite au Triton pour une soirée toute particulière, placée sous le signe de l’amitié puisque le quartet y fêtera le 10ème anniversaire de sa rencontre. Enregistré au Studio Bauer pour le label Allemand Neuklang, ce 3ème opus marque assurément un tournant pour le groupe qui semble avoir atteint une maturité d’écoute et de jeu collectif dans ce « Frameless » aux compositions inspirées. Libéré du cadre, Nefertiti fait ainsi triompher la mélodie. Qu’elle soit lyrique ou dodécaphonique, elle apparaît et résonne tout au long du disque – tantôt en arrière-plan, tantôt improvisée – comme un guide indispensable à la traversée onirique de cette histoire sonore. Si l’union fait la force, elle fait aussi le son. La complicité des 4 musiciens ne serait rien sans l’oreille et le talent de Philipp Heck qui a su, de l’enregistrement jusqu’au mastering, sublimer l’énergie de chacun en faveur de la musique. Les compositions de la pianiste Delphine Deau prennent ainsi vie dans une exaltante harmonie, emmenées par les saxophones de Camille Maussion et l’éternelle rythmique de Pedro Ivo Ferreira à la contrebasse et Pierre Demange à la batterie. **Delphine Deau** piano **Camille Mausison** saxophones **Pedro Ivo Ferreira** contrebasse **Pierre Demange** batterie

TARIF A : Normal 15 € – Réduit 12 € – Adhérent 10 € – Jeune 8 € ; BILLETTERIE : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T20:30:00 2022-07-01T22:00:00