Soultz-Haut-Rhin Jouez à des anciens jeux vidéos dans une commanderie Nef des Jouets / Commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Malte Soultz-Haut-Rhin, 17 septembre 2023, Soultz-Haut-Rhin. Jouez à des anciens jeux vidéos dans une commanderie Dimanche 17 septembre, 14h00 Nef des Jouets / Commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Malte Participez à différents ateliers : rétrogaming, histoire du jeu vidéo, prévention avec bornes d’arcades, jeu memory… avec des consoles des années 1970 à 1990. Nef des Jouets / Commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Malte 12 rue Jean Jaurès, 68360 Soultz Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 30 92 C’est dans l’ancienne commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Malte, édifice exceptionnel dont l’origine remonte au XIIIe siècle, que Joëlle et Jean-Richard Haeusser ont installé leur collection de jouets anciens et contemporains : poupées, trains, voitures… Tout ici excite l’imagination. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

