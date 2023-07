Visitez une exposition sur les jouets des années 1990-2000 Nef des Jouets / Commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Malte Soultz-Haut-Rhin Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Soultz-Haut-Rhin Visitez une exposition sur les jouets des années 1990-2000 Nef des Jouets / Commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Malte Soultz-Haut-Rhin, 16 septembre 2023, Soultz-Haut-Rhin. Visitez une exposition sur les jouets des années 1990-2000 16 et 17 septembre Nef des Jouets / Commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Malte Découvrez uen collection privée de personnages mythiques des dernières décennies tels que Pokémon, Powers Rangers en passant par le Seigneur des Anneaux et les Tortues Ninja. Grâce à une mise en scène pour plongez dans des univers peuplés de héros qui ont bercé les nouvelles générations, les « génération Y » (années 1990) et « génération Z » (années 2000). Nef des Jouets / Commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Malte 12 rue Jean Jaurès, 68360 Soultz Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 30 92 C’est dans l’ancienne commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Malte, édifice exceptionnel dont l’origine remonte au XIIIe siècle, que Joëlle et Jean-Richard Haeusser ont installé leur collection de jouets anciens et contemporains : poupées, trains, voitures… Tout ici excite l’imagination. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

