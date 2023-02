Nederlandstalige gidsbeurt op de stuwdam van het meer van Settons, 5 juillet 2023, Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons.

Nederlandstalige gidsbeurt op de stuwdam van het meer van Settons

Barrage du Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nievre

2023-07-05 10:00:00 – 2023-07-05

Montsauche-les-Settons

Nievre

Montsauche-les-Settons Nièvre

6 EUR Woensdag 5 juli : Water speelt een grote rol in het verhaal van de Morvan. Het regent er vaker dan in de rest van Frankrijk en door de granieten ondergrond kan het water niet opgenomen worden in de bodem. Het gevolg is een landschap vol beekjes, rivieren en meren. Deze meren zijn voornamelijk door de mens ontwikkeld. Al meer dan 150 jaar bouwt men stuwmuren op de grootste rivieren. Tijdens een begeleid bezoek aan de stuwmuur van Settons ontdek je het verhaal achter de oudste stuwdam in het gebied. Een boeiend bezoek terug in de tijd!

Start om 10u00 aan de dienst toerisme – max 1u15.

miguel.bouttry@ccmorvan.fr +33 3 45 23 00 03

Montsauche-les-Settons

dernière mise à jour : 2023-02-17 par