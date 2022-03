NederFest #0… un événement “La Pinte fêlée” ! le samedi 28 mai à Noueilles Village Noueilles, 28 mai 2022, Noueilles.

_**Le samedi 28 mai à Noueilles, Nedergöth fait son Nederfest !**_ _Quand ce groupe de Lapons de Garonne invite ses potes pour fêter l’été… c’est des pintes par centaines, des tonnes de kilts et du tradpunk comme s’il en pleuvait qui sont prévus !_ **13 h 00 -** Ouverture des hostilités en début d’aprèm’ avec un **tournoi de** **Real Blood Bowl** ! Trois équipes (celles des fiers _Azuroys_, des _Chevronnés_ têtus et des _Empalions_ brutaux : choisis ton camp !), un ballon à pointes et de la mandale amicale pour tous les gabarits… Joueur.se.s et spectataires ! Tout le monde est attendu pour hurler, parier, lutter… se la donner dans une ambiance dont seul le terrain a le secret. Rejoins-nous pour cet espèce du **rugby-boxe médiévalisant**, et troque tes quenottes contre ta plus grosse tranche de plaisir ! **17 h 00 -** Apéro-concert avec le **multi-sonneur** _**Biniouman**_ ! Toutes cornemuses dehors pour faire guincher mille pieds et lever mille coudes ! Farandoles, rondeaux et polkas des familles dans ton apéro ! **19 h 00 -** Début de soirée avec le **trio polyphonique** _**Kryl’ya Zary**_, qui fera vibrer les cordes les plus slaves de nos entartannés. **20 h 30 -** _**Nedergöth**_, les seuls, les vrais, avec un set monté pour l’occasion ! **22 h 00 -** Les _**Boozes Brothers**_, **de l’irish tradpunk** comme on en pleure de rêve ! Étant l’une des plus grosses influences pour Nedergöth, c’est avec émotion et 3 grammes dans le sang qu’on les verra foutre le feu à la scène. Pour le **reste de la nuit**, **scène ouverte** autour des sempiternels idiots du type _**Timbanques**_ et _**Pinte Fêlée**_ Tambours et chansons à boire jusqu’à ce que mort s’en suive ! Entrée : 12 € Entrée + Repas : 24 € ——————————————— Le repas du soir est taillé par Jérémy de feu _**le Tranchoir**_ ! Prépare tes papilles à recevoir les honneurs des banquets d’un autre temps. Nos bières seront de chez _**Sabotage**_ ! Du beau, du bon, du qui claque pour celleux qui ont oublié d’avoir des limites ! Camping gratuit – Ramène ta tente ——————————————- _Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter !_ _Téléphone, mail, pigeons, télépathie… on est prêts !_ [_[pintefelee@gmail.com](pintefelee@gmail.com)_](pintefelee@gmail.com) _ou 07.66.07.90.42_ **Le formulaire d’inscription :** ### [**Lien pour l’inscription**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfti8q9H11DikL3h2f-htB6xqq4C38EH8Zs_LnY2l06HqQQMQ/viewform)

