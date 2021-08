Nedelko – Release Party Le Hasard Ludique, 22 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 22 septembre 2021

de 20h à 23h

payant

Avec des influences venues de la musique progressive et expérimentale et un goût pour le rap technique, symétrique, sincère et spontané, il vous dévoilera la seconde partie de son projet URIZEN !

Rappeur et chanteur découvert au sein du collectif lyonnais L'Animalerie, Nedelko fusionne influences venues de la musique progressive et expérimentale à un goût pour le rap technique, symétrique, sincère et spontané.

Suite logique du premier opus Rhéologie, ce nouvel album URIZEN nous plonge dans un monde nébuleux, planant et empreint d’une lumineuse mélancolie. Dans la deuxième partie qui paraitra en septembre, les pistes que l’on pensait brouillées se changent en ramifications de cet arbre que Nedelko s’efforce de faire grandir avec toute la retenue et la tendresse candide qui le caractérise.

Il partagera la scène avec Olympe, appréciée pour ses reprises de rap français et ses propres compositions, et Stav, loser charmant et chanteur lunaire qui n’hésite pas à casser les codes.

