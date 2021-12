Le Tréhou Au Bistrot Finistère, Le Tréhou Nedeleg evit an holl ! Noël pour tous ! Au Bistrot Le Tréhou Catégories d’évènement: Finistère

15h30: Marionette et musique (à partir de 3 ans) 18h30 apéro musical avec Garlonn Spectacle bilingue Au Bistrot, Le Tréhou Nedeleg evit an holl ! Noël pour tous ! Au Bistrot le Tréhou Le Tréhou Finistère

