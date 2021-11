Plouguernével Plouguernével Côtes-d'Armor, Plouguernével NEDELEG AR GANERIEN Plouguernével Plouguernével Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouguernével Côtes d’Armor Plouguernével MARDI 14/12 à 19h – Kerodin à PLOUGUERNÉVEL NEDELEG AR GANERIEN

Une tradition du département Musiques Traditionnelles de

l’EMDTKB en partenariat avec le Cercle Celtique de Rostrenen.

Un rendez-vous des chanteurs avant noël pour une soirée

conviviale et festive. Venez rejoindre le chant dans la danse.

