Journée Porte ouverte du Collectif Nectart Nectart Montech Catégories d’Évènement: Montech

Tarn-et-Garonne

Journée Porte ouverte du Collectif Nectart Nectart, 1 avril 2023, Montech. Journée Porte ouverte du Collectif Nectart 1 et 2 avril Nectart Nectart est une association qui regroupe 18 artisans d’art travaillant autour de l’agencement, la décoration ainsi que l’ameublement.

Tout au long de ce week end, vous pourrez venir découvrir les ateliers des artisans en résidence qui sont au nombre de 4 mais aussi découvrir le travail des artisans dans le show room Nectart.

Nous avons à coeur de transmettre et faire connaitre nos métiers et seront heureux de pouvoir répondre à vos questions.

Nous exposerons également des travaux en cours ainsi que nos réflexions qui mènent aux produits ou chantiers finalisés. Nectart 5 boulevard de la république Montech Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « nectart.montech@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 ameublement decoration @nectart

Détails Catégories d’Évènement: Montech, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Nectart Adresse 5 boulevard de la république Montech Ville Montech Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville Nectart Montech

Nectart Montech Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montech/

Journée Porte ouverte du Collectif Nectart Nectart 2023-04-01 was last modified: by Journée Porte ouverte du Collectif Nectart Nectart Nectart 1 avril 2023 Montech Nectart Montech

Montech Tarn-et-Garonne