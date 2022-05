Necrowretch + Hexecutor à La Bulle Café le 28 mai 2022. La Bulle Café, 28 mai 2022, Lille.

NECROWRETCH est un groupe de Death Metal old school originaire de Valence débuté en 2008 par Vlad (Guitare/Chant) et rejoint par Blastphemator (Batterie) qui sortent une première démo, “Rising From Purulence”, en 2009. Amphycion (Basse) les rejoint rapidement pour sortir une seconde démo en 2010, “Necrollections”, et surtout l’ep “Putrefactive Infestation” chez Detest Records en 2011 qui fait grand bruit dans le milieu de l’underground. Blastphemator quitte le groupe peu après. NECROWRETCH fait alors appel à Mörkk pour enregistrer deux nouveaux morceaux (dont une reprise de DEATH) qui sortent sur l’ep “Now You’re In Hell” en 2012. Depuis, le Death Metal macabre de NECROWRETCH est parvenu aux oreilles de Century Media Records qui sort leur premier album long format intitulé “Putrid Death Sorcery” ainsi qu’une compilation de leurs travaux, “Bestial Rites” en 2013. Toujours chez Century Media, les Français sortent en 2015 “With Serpents Scourge”, un album sans surprise, directement dans la ligné du précédent. Puis en 2017 NECROWRETCH passe chez Season of Mist et délivre “Satanic Slavery” puis “The Ones From Hell” en 2020.

Necrowretch sera accompagné d’Hexecutor pour son concert à La Bulle Café le 28 mai prochain.

