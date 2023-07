Visite guidée de la nécropole nationale du Tata Sénégalais Nécropole Nationale du Tata Sénégalais Les Chères, 16 septembre 2023, Les Chères.

Visite guidée de la nécropole nationale du Tata Sénégalais 16 et 17 septembre Nécropole Nationale du Tata Sénégalais sur rendez vous

Le Tata Sénégalais est la seule et unique nécropole nationale dédiée aux tirailleurs sénégalais et à la bataille de France de 1940 – haut lieu de notre mémoire collective. En sénégalais Tata signifie enceinte de terre sacrée où l’on enterre les guerriers morts au combat. Dans ce cimetière, inauguré le 8 novembre 1942, reposent 188 soldats nommés ou inconnus tous venus de la grande Afrique et tombés au combat de Chasselay-Montluzin en juin 1940.

Nécropole Nationale du Tata Sénégalais D100 Route de Chasselay, 69380 Les Chères Les Chères 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 11 51 60 [{« type »: « email », « value »: « magali.molina@onacvg.fr »}] Le Tata sénégalais est un cimetière militaire qui rend hommage aux soldats coloniaux morts pour la France durant les combats du 19 au 20 juin 1940. C’est un lieu unique en France de par sa localisation, son architecture et son histoire. Morts aux combat ou victimes de massacres racistes,188 tirailleurs sénégalais, 2 légionnaires et 6 soldats nord-africains reposent dans cette enceinte d’inspiration africaine. Le Tata est érigé près du lieu dit « Vide Sac » à Chasselay où ont été massacrés 50 soldats sénégalais du 25ème RTS. Nécropole nationale depuis 1966, propriété du Ministère des Armées, elle est gérée par l’Office National des combattants et des victimes de guerre.

