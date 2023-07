Sur les traces du maquis d’Izon-la-Bruisse Nécropole nationale d’Eygalayes Eygalayes, 16 septembre 2023, Eygalayes.

Sur les traces du maquis d’Izon-la-Bruisse Samedi 16 septembre, 09h00 Nécropole nationale d’Eygalayes entrée libre, inscription souhaitée

A l’occasion des journes du patrimoines 2023, deux balades de découverte et d’évocation des sites associés à la mémoire du maquis d’Izon-la-Bruisse sont proposées. Une balade, familiale, partira de la nécropole nationale d’Eygalayes et une autre, plus sportive, du village d’Izon-la-Bruisse (après un rendez-vous à la nécropole nationale).

La maquis d’Izon-la-Bruisse était arattaché au maquis Ventoux et fut décimé le 22 février 1944.

Nécropole nationale d’Eygalayes route du col Saint-Jean 2650 Eygalayes Eygalayes 26560 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes La nécropole nationale d’Eygalayes abrite les tombes de 17 des résistants morts à la suite de l’assaut de camps du maquis d’Izon-la-Bruisse, par la division Brandebourg, le 22 février 1944. accès libre, parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

EGauthier_MRHB