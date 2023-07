Visite guidée du cimetière militaire de Crécy-au-Mont Nécropole nationale de Crécy-au-Mont Crécy-au-Mont Catégories d’Évènement: Aisne

visites guidées du cimetière militaire de Crécy-au-Mont à 11h, 13h30 et 16h , (visite associée à des lectures théâtrales sur site) Visites pouvant être associées à la visite du Salon du livre d'Histoire(s), qui se déroule dans l'église de 10h à 18h (11 auteurs de romans historiques et historiens en dédicaces, bouquinerie de livres d'histoire, exposition…), entrée gratuite

Cette vaste nécropole de plan rectangulaire, d'une superficie de plus de 2 ha, est située sur la partie haute du village, au nord-ouest, route de Malhôtel, au lieu-dit « le Champ-du-Moulin-à-Vent ». Au fond se trouve le cimetière militaire allemand édifié, en 1919, par la France, en rassemblant les tombes provenant de 46 lieux différents situés aux environs. Elle contient, de nos jours, mille huit cent soixante-cinq corps dont près de la moitié sont ceux de combattants tués au cours de l'avancée allemande de l'été 1914.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Catégories d'Évènement: Aisne, Crécy-au-Mont

