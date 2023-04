Hommage aux tirailleurs africains tués au bois d’Eraine le 10 juin 1940 Nécropole nationale de Cambronne-lès-Ribecourt Cambronne-lès-Ribécourt Catégories d’Évènement: Cambronne-lès-Ribécourt

Oise

Hommage aux tirailleurs africains tués au bois d’Eraine le 10 juin 1940 Nécropole nationale de Cambronne-lès-Ribecourt, 13 mai 2023, Cambronne-lès-Ribécourt. Hommage aux tirailleurs africains tués au bois d’Eraine le 10 juin 1940 Samedi 13 mai, 14h00 Nécropole nationale de Cambronne-lès-Ribecourt Entrée libre et gratuite L’ONACVG rend hommage aux tirailleurs sénégalais massacrés au Bois d’Eraine à Cressonsacq le 10 juin 1940 à la Nécropole nationale, lieu où ils sont inhumés.

Présentation d’exposition, jeux ludiques sur les deux guerres mondiales à destination du jeune public, dépôt de bleuets confectionnés sur les tombes Nécropole nationale de Cambronne-lès-Ribecourt 60170 CAMBRONNE LES-RIBECOURT Cambronne-lès-Ribécourt 60170 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « hdf.mem@onacvg.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00 ECPAD

Détails Catégories d’Évènement: Cambronne-lès-Ribécourt, Oise Autres Lieu Nécropole nationale de Cambronne-lès-Ribecourt Adresse 60170 CAMBRONNE LES-RIBECOURT Ville Cambronne-lès-Ribécourt Departement Oise Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Nécropole nationale de Cambronne-lès-Ribecourt Cambronne-lès-Ribécourt

Nécropole nationale de Cambronne-lès-Ribecourt Cambronne-lès-Ribécourt Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambronne-les-ribecourt/

Hommage aux tirailleurs africains tués au bois d’Eraine le 10 juin 1940 Nécropole nationale de Cambronne-lès-Ribecourt 2023-05-13 was last modified: by Hommage aux tirailleurs africains tués au bois d’Eraine le 10 juin 1940 Nécropole nationale de Cambronne-lès-Ribecourt Nécropole nationale de Cambronne-lès-Ribecourt 13 mai 2023 Cambronne-lès-Ribécourt Nécropole nationale de Cambronne-lès-Ribecourt Cambronne-lès-Ribécourt

Cambronne-lès-Ribécourt Oise