Découvrez le spectacle « Landscaper – ici même à ciel ouvert » Nécropole mérovingienne Audun-le-Tiche, 16 septembre 2023, Audun-le-Tiche.

Découvrez le spectacle « Landscaper – ici même à ciel ouvert » Samedi 16 septembre, 14h30, 16h00 Nécropole mérovingienne entrée libre

Landscaper – ici même, à ciel ouvert

Proposition chorégraphique et musicale dédiée aux espaces naturels et urbains, créée et jouée in situ. Le spectacle questionne l’humain dans son environnement. Comment ce dernier peut-il influencer notre histoire ?

Comment peut-on faire voyager les paysages à travers la danse et la musique ? Chaque représentation est unique. La première étape de la création s’est déroulée au cœur d’EdenEuropa, dans le cadre d’Esch 2022, Capitale Européenne de la Culture.

Réalisée aux abords de la nécropole mérovingienne d’Audun-le-Tiche, la performance sera suivie d’une visite guidée gratuite de ce site archéologique atypique.

Distribution

Sayoko Onishi – Danse, chorégraphie

Emmanuel Fleitz – Musique, installation sonore

Donald Marchadier – Régie technique

Localisation & infos pratiques :

Point de rendez-vous Rue Rancy (Audun-le-Tiche) à l’orée du bois.

Parking à proximité : place du chateau

Nécropole mérovingienne Rue Rancy, 57390 Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche 57390 Moselle Grand Est 06 75 89 66 91 https://www.musee-audunletiche.fr/ https://www.facebook.com/SAHLA1967/?fref=ts Ce site a été occupé dès l’époque gallo-romaine, puisque les bases de deux fanum (temples) ont été mises au jour dans le périmètre même de la nécropole.

Il s’agit d’un cimetière à alignements qui a l’avantage de présenter plusieurs typologies de sépulture : la pleine terre, le sarcophage et surtout la tombe maçonnée. Ce dernier type de sépulture, extrêmement présent à Audun-le-Tiche, en fait sa caractéristique majeure et son caractère exceptionnel. Ainsi, la plupart des tombes sont soigneusement maçonnées à l’aide d’un appareillage de moellons gallo-romains provenant de sites antiques proches, dont le fanum.

Fanum, d’époque gallo-romaine, est utilisé du Ier-IIe siècle au IVe siècle. Les sépultures mérovingiennes sont datées essentiellement du VIIe siècle. Les premières sont découvertes dans les années 1880. Les fouilles débutent en 1952, avec l’aménagement d’un chemin de croix sur la colline. L’activité minière est responsable de la disparition de plusieurs sépultures. La nécropole occupe une superficie d’environ 700 m². Le fanum a été découvert au sud-ouest du site. Sa présence explique, sans doute, l’installation de la nécropole, car il a servi de réserve de pierres taillées. De nombreux éléments sculptés ont également été réutilisés pour les sépultures. Le site funéraire mérovingien contient un cimetière à alignements présentant plusieurs typologies de sépulture (pleine terre, sarcophage, tombe maçonnée).

Périodes de construction : Antiquité, Haut Moyen Age Remonter la rue Rancy jusqu’au portique à l’entrée du calvaire, puis suivre le chemin de croix jusqu’au sommet. L’entrée de la nécropole est située au niveau de la 9e station.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Man’ok & Cie – Eden Europa