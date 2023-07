Sur les traces des hommes du Néolithique Nécropole mégalithique de Monpalais Plaine-et-Vallées, 17 septembre 2023, Plaine-et-Vallées.

Profitez d’une visite commentée portant sur les six mégalithes constituant la nécropole datée du Néolithique.

Remontez le temps et marchez dans les pas des hommes de la Préhistoire ! Au Néolithique, les hommes ont extrait des dalles de pierre qu’ils ont déplacées et associées pour bâtir des dolmens. Dans le Thouarsais, les caractéristiques architecturales de ces monuments révèlent les influences culturelles des territoires voisins (Anjou, Angoumois).

Nécropole mégalithique de Monpalais D37, 79100 Plaine-et-Vallées Plaine-et-Vallées 79100 Oiron Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 66 43 35 À la sortie de Taizé-Maulais, sur le bord de la départementale 37, se trouve l’un des plus grands ensembles mégalithiques des Deux-Sèvres. Composé de six dolmens et d’un tumulus dont les ossements retrouvés datent du Néolithique, la multitude d’objets retrouvés et leur architecture composite (influences angevines et angoumoisines) font de ce lieu une curiosité et un objet d’études passionnant et mystérieux. Parking sur la route des dolmens (direction Maranzais).

