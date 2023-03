Necronomi’con Z.A.C. des Prés Andelnans Catégories d’Évènement: 90400

90400 8 9 EUR La Nécronomi’con est une association permettant de : – Promouvoir la culture Geek & Asiatique.

– Rassembler les communautés geeks / Otakus / Passionnés de jeux vidéos / séries / films

– Proposer un lieu de rencontre entre les acteurs, streamer, youtuber etc… avec le public association.necronomicon@gmail.com Z.A.C. des Prés Salle d’exposition AtraXion Andelnans

