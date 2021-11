Lille Théâtre Sébastopol Lille, Nord N’écoutez pas Mesdames ! Théâtre Sébastopol Lille Catégories d’évènement: Lille

N'écoutez pas Mesdames !

Théâtre Sébastopol, le samedi 11 décembre

Théâtre Sébastopol, le samedi 11 décembre à 20:00

Auteur : Sacha Guitry – Metteur en scène : Nicolas Briançon – Assistant à la mise en scène : Sarah Gellé Avec : Michel Sardou – dans le rôle de Daniel Bachelet Nicole Croisille – dans le rôle de Julie Bille en bois Lisa Martino – dans le rôle de Madeleine Bachelet Karine Belly – dans le rôle de Valentine Clin Eric Laugerias – dans le rôle du Commissaire Patrick Raynal – dans le rôle de Michel Aubrions Laurent Spielvogel – dans le rôle de Mr Le Canut et le Commissaire Michel Dussarrat – dans le rôle de Mr Blandinet Dorothée Deblaton – dans le rôle de Henriette Haleydon Scénographie : Jean Haas – Costumes : Michel Dussarat – Lumières : Jean-Pascal Pracht – Musiques : Gérard Daguerre Durée du spectacle : 1h40 sans entracte RÉSUMÉ Michel Sardou revient au théâtre dans N’écoutez pas, Mesdames, une comédie spirituelle de Sacha Guitry sur l’art d’aimer ! Daniel découvre que sa femme n’est pas rentrée de la nuit pour la seconde fois… Dès lors qu’il soupçonne son épouse d’entretenir une liaison avec un autre homme, il envisage le divorce et, finalement, la prie de s’en aller. Aussitôt Valentine, la première épouse de Daniel, accourt pour le reconquérir. L’intrigue se noue dans un chassé-croisé de malles pour se terminer dans un feu d’artifice de rebondissements !

Placement assis numéroté – tarifs : de 45€ à 63€

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol – 59000 Lille

2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T22:00:00

