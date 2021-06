Longjumeau Théâtre de Longjumeau Essonne, Longjumeau N’Écoutez pas, Mesdames! Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Théâtre de Longjumeau, le samedi 20 novembre à 20:00

Daniel découvre que sa femme n’est pas rentrée de la nuit pour la seconde fois… Dès lors qu’il soupçonne son épouse d’entretenir une liaison avec un autre homme, il envisage le divorce et, finalement, la prie de s’en aller. Aussitôt Valentine, la première épouse de Daniel, accourt pour le reconquérir. L’intrigue se noue dans un chassé-croisé de malles pour se terminer dans un feu d’artifice de rebondissements !

Tarifs: de 16€ à 45€

Michel Sardou revient au théâtre dans cette comédie spirituelle de Sacha Guitry sur l’art d’aimer ! Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne

2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T22:00:00

