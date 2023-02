Necesito, Pièce Pour Grenade THEATRE CLAUDE DEBUSSY, 18 mars 2023, MAISONS ALFORT.

THEATRE CLAUDE DEBUSSY MAISONS ALFORT 116 av. du Gal-de-Gaulle Val-de-Marne

MUSIQUE ET DANSE (1 – 1068934) PRESENTE : ce spectacle. Dans le cadre de la Biennale de danse du Val-de-Marne 2023

Necesito, pièce pour Grenade

Chorégraphie Dominique Bagouet

Avec l’Ensemble Chorégraphique du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CSMDP)

Reconstruction chorégraphique sous la direction de Rita Cioffi avec les interventions de Olivia Grandville, Sylvain Prunenec, et Fabrice Ramalingom

A l’occasion des 30 ans de la disparition de Dominique Bagouet, la dernière pièce emblématique du chorégraphe reprend vie pour la première fois sur scène. Inspirée par l’histoire de la ville arabo-andalouse de Grenade, la pièce fait la part belle à l’improvisation et à la liberté des interprètes et renvoie aux premiers émois du chorégraphe, émerveillé devant un spectacle de flamenco sur les ramblas de Barcelone. Pierre angulaire de l’histoire chorégraphique, Necesito est transmise pour les spectateurs de toutes générations à la (re)découverte de ce subtil répertoire.

Les « jeux » de Dominique Bagouet repris par les talents prometteurs de la danse contemporaine

Accès personnes à mobilité réduite : 01 41 79 17 20

