NEC + sur la scène du Baiser salé Jazz Club Le Baiser Salé Paris, mardi 30 janvier 2024.

Le mardi 30 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. payant

1 concert : 10 euros

PASS soirée : 28 euros

Célébrez avec nous 40 ans de musique, de création, et d’amour! Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus!

Fondé par Etienne Mbappé (bassite de John McLaughlin, Joe Zawinul, Salif Keita…), NEC+ est né en avril 2019, sur la scène du Baiser salé Jazz Club et réunit, autour du bassiste aux mains gantées de soie noire, les baguettes magiques de Nicolas Viccaro à la batterie, et la finesse harmonique, la beauté mélodique, et l’archet déchirant de Christophe Cravero, au piano, aux claviers, et au violon.

NEC+ distille une musique intense, surprenante, chantante, dansante… aux sonorités résolument jazz, où soufflent parfois les vents d’Afrique et d’ailleurs. Une musique aérienne, quand les harmonies cristallines enlacent des mélodies caressantes ; terrienne, quand les rythmiques sauvages expriment une audacieuse soif de liberté. Le trio fusionne les genres en faisant la part belle à l’improvisation.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

NEC +