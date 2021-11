Annecy Hôtel du Département - Annecy Annecy, Haute-Savoie NEC Haute-Savoie Hôtel du Département – Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Numérique en Commun[s] n’est pas qu’un évènement national ! C’est aussi un dispositif ouvert à tou·tes, mobilisable par tou·tes celles et ceux qui souhaitent créer un temps de réflexion et de travail en commun sur leur territoire. Ainsi, chacun·e est libre d’organiser son propre NEC local. **NEC Haute-Savoie** **Annecy-26 novembre 2021** La journée se déroulera à l’Hôtel du Département (1, rue du 30e-Régiment-d’Infanterie) [https://numerique-en-communs.fr/nec-haute-savoie/](https://numerique-en-communs.fr/nec-haute-savoie/) Une journée placée sous le signe de la culture et de la médiation numérique. Hôtel du Département – Annecy 1 rue du 30e-Régiment-d’Infanterie, Annecy Annecy Annecy Haute-Savoie

