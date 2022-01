NÉBULEUSE ~ MARION PELISSIER La Pop, 14 mars 2022, Paris.

Marion Pellissier crée un dispositif théâtral singulier et s’empare de la péniche pour en faire, le temps d’une soirée, un lieu de fête plongé dans une atmosphère sonore perturbée : la nébuleuse du son. Bar, piste de danse, DJ, quelques places assises, soit le décor d’une soirée dans lequel le·la spectateur·ice est invité·e à prendre part. Il·elle découvre peu à peu l’histoire de Betty et Jonah qui viennent de se rencontrer et dont les voix intimes sont empêchées de dialoguer.

Betty et Jonah se croisent au comptoir d’un bar. Les quelques phrases échangent, qu’il·elle·s ne les comprennent pas à cause de l’environnement bruyant de la fête, source de multiples malentendus. Il·elle·s secouent la tête au rythme de la musique, en s’échangeant quelques sourires de politesse. Dans le hasard d’une soirée ratée, dans la difficulté à communiquer à travers la foule, dans les quiproquos générés par l’alcool qui diffuse son audace imbécile, la fête plonge ces deux personnages dans une étrange nébuleuse, les amenant à se croiser mais à se rater sans cesse.

Durant la soirée, les spectateur·ice·s, au cœur du dispositif, sont amené·e·s à suivre l’histoire de Betty et Jonah via des voix off qui prennent en charge la voix intérieure des personnages, leur fil de pensée.

Dans une ambiance sourde, aquatique, les sons de la fête résonnent au loin, tandis que les voix intérieures des deux protagonistes errent dans la foule. Les contrastes entre les sons de la fête, le réel, les voix inaudibles et l’espace intérieur, métamorphosent l’univers de la fête en un espace à la marge.

Le·la spectateur·ice est invité·e à tendre l’oreille, choisir ce qu’il·elle décide d’entendre ou de renoncer à entendre, donnant l’illusion que chacun·e peut créer son propre spectacle à partir de la matière donnée, comme si le·la spectateur·ice pouvait prendre part au dispositif.

Chacun·e assiste donc à un spectacle différent dans un même espace-temps, pour une expérience unique avec sa part d’aléatoire et de singularité.

La Pop Péniche amarrée face au 61 quai de la Seine Paris 75019

Contact : 01 53 35 07 77 reservation@lapop.fr https://2ewt66ry.mapado.com/event/69839-nebuleuse-marion-pellissier

Histoire;Humour

