2022-12-07 – 2022-12-07 EUR Né[B]uleuse, une fable poétique qui interroge nos vies ultra-connectées.

Né[B]uleuse confronte nos rapports à la mémoire, à l’oubli, au tissu social, à la technologie. Une expérience sensible et sonore immersive, une voix qui se dresse au milieu de la foule pour questionner notre relation à l’intime et au monde, chanter et dire nos quotidiens sous l’influence des téléphones mobiles et des réseaux. Un spectacle pour lequel les téléphones portables sont invités à rester connectés ! Une expérimentation artistique, entre recherche et création, pour réinventer le partage du sensible en livestream dernière mise à jour : 2022-11-09 par

