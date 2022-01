Nebula – Vania Vaneau Le Gymnase | CDCN, 30 mars 2022, Roubaix.

Nebula – Vania Vaneau

Le Gymnase | CDCN, le mercredi 30 mars à 21:00

Quelles mutations et hybridations pour- raient advenir ? Que resterait-il de la construction culturelle de toute une société ? Accompagnée de Celia Gondol, plasticienne et scéno- graphe, Vania Vaneau axe sa recherche dans le rapport à des matières et gestes relevant de l’artisanat et du travail de la terre. Il est question de tresser, coudre, plier, verser, casser, ramasser, mais aussi de créer des rituels de guérison, de fertiliser l’espace et d’explorer les notions de catharsis et d’extase.

10€ / 8€ / 5€

Dans une sorte d’archéologie du futur, Nebula questionne quels autres rapports au temps, à la fabrication, à la terre, aux animaux et au cosmos pourraient surgir.

Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T21:00:00 2022-03-30T22:00:00