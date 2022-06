NEBULA – VANIA VANEAU – CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE Gorges du Tarn Causses, 26 juin 2022, Gorges du Tarn Causses.

NEBULA – VANIA VANEAU – CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE Gorges du Tarn Causses

2022-06-26 – 2022-06-26

Gorges du Tarn Causses 48210

Gorges du Tarn Causses Avec Nebula, Vania Vaneau explore un corps organique dans une nature ravagée par la fin du monde. Quelles mutations et hybridations pourraient advenir du chaos ?

Avec Nebula, Vania Vaneau aborde le corps humain en relation avec la nature comme la rencontre de champs de forces dans un contexte post-apocalyptique. Dans une sorte d’archéologie du futur, Nebula questionne quels autres rapports au temps, à la fabrication, à la terre et aux chimères pourraient surgir pour dessiner une cosmogonie nouvelle.

Nebula, du latin nuage ou brouillard, est aussi le nom de cet amas géant de poussière et de gaz qui constitue nos célestes nébuleuses, signes de la mort ou de la naissance des étoiles. Nebula de Vania Vaneau est conçu comme un arc tendu entre l’archaïque et le technologique, la destruction et la recomposition du monde. Fondu au noir du charbon, cet élément primordial de notre existence et outil de sa destruction climatique, Nebula crée des expériences ritualisées, physiques et esthétiques, où l’homo sapiens et l’humanoïde s’incorporent.

La chorégraphie s’appuie sur des gestes « primaires », essentiels. Vania Vaneau invente un corps vibrant qui s’unit aux forces de la nature dans une sorte de cérémonie, un corps contaminé par le minéral et le végétal, hybride et magique. Des motifs communs à la nature et aux constellations parsèment la gestuelle de leurs spirales pulsatiles. Or et pierres, transparences lumineuses, reflets miroitants activent l’obscurité de Nebula, tandis que la musique « techno cosmique » créée par Puce Moment vient compléter cet univers.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et le collectif Lignes d’horizon

Avec Nebula, Vania Vaneau explore un corps organique dans une nature ravagée par la fin du monde. Quelles mutations et hybridations pourraient advenir du chaos ?

Avec Nebula, Vania Vaneau aborde le corps humain en relation avec la nature comme la re…

billetterie@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 https://scenescroisees.fr/

Avec Nebula, Vania Vaneau explore un corps organique dans une nature ravagée par la fin du monde. Quelles mutations et hybridations pourraient advenir du chaos ?

Avec Nebula, Vania Vaneau aborde le corps humain en relation avec la nature comme la rencontre de champs de forces dans un contexte post-apocalyptique. Dans une sorte d’archéologie du futur, Nebula questionne quels autres rapports au temps, à la fabrication, à la terre et aux chimères pourraient surgir pour dessiner une cosmogonie nouvelle.

Nebula, du latin nuage ou brouillard, est aussi le nom de cet amas géant de poussière et de gaz qui constitue nos célestes nébuleuses, signes de la mort ou de la naissance des étoiles. Nebula de Vania Vaneau est conçu comme un arc tendu entre l’archaïque et le technologique, la destruction et la recomposition du monde. Fondu au noir du charbon, cet élément primordial de notre existence et outil de sa destruction climatique, Nebula crée des expériences ritualisées, physiques et esthétiques, où l’homo sapiens et l’humanoïde s’incorporent.

La chorégraphie s’appuie sur des gestes « primaires », essentiels. Vania Vaneau invente un corps vibrant qui s’unit aux forces de la nature dans une sorte de cérémonie, un corps contaminé par le minéral et le végétal, hybride et magique. Des motifs communs à la nature et aux constellations parsèment la gestuelle de leurs spirales pulsatiles. Or et pierres, transparences lumineuses, reflets miroitants activent l’obscurité de Nebula, tandis que la musique « techno cosmique » créée par Puce Moment vient compléter cet univers.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et le collectif Lignes d’horizon

Celia Gondol

Gorges du Tarn Causses

dernière mise à jour : 2022-05-18 par