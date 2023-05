Nebula no Jardim La Petite Halle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Nebula no Jardim La Petite Halle, 7 mai 2023, Paris. Le dimanche 25 juin 2023

de 17h00 à 19h00

Le dimanche 18 juin 2023

de 17h00 à 19h00

Le dimanche 11 juin 2023

de 17h00 à 19h00

Le dimanche 04 juin 2023

de 17h00 à 19h00

Le dimanche 28 mai 2023

de 17h00 à 19h00

Le dimanche 21 mai 2023

de 17h00 à 19h00

Le dimanche 14 mai 2023

de 17h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

La Petite Halle est très heureuse de vous présenter le nouveau projet signé Nebula, « JARDIM », dans le jardin de la Petite Halle ! À partir du 7 mai et pour tous les dimanches jusqu’à juillet, une équipe menée par le batteur Francesco Ciniglio viendra interpréter tous les dimanches les plus grands standards de MPB (Música Popular Brasileira), tirés des répertoires de Milton Nascimento, Djavan, Caetano Veloso, Chico Buarque, Ellis Regina et bien d’autres ! Line up : Agathe Iracema – voice & percussion Leo Montana – fender rhodes Sandro Zerafa – guitar Mathias Allamane – bass Francesco Ciniglio – drums Graphic design by the talented @filmbysupertramp La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m) Vélib -> Cité de la Musique (19.63m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.lapetitehalle.com/ https://fb.me/e/Ow67U8pU https://fb.me/e/Ow67U8pU https://www.lapetitehalle.com/

Nebula no Jardim Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Petite Halle Paris

La Petite Halle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nebula no Jardim La Petite Halle 2023-05-07 was last modified: by Nebula no Jardim La Petite Halle La Petite Halle 7 mai 2023 La Petite Halle Paris Paris

Paris Paris