Avec _Nebula_, Vania Vaneau aborde le corps humain en relation avec la nature comme la rencontre de champs de forces dans un contexte post-apocalyptique. Dans une sorte d’archéologie du futur, Nebula questionne quels autres rapports au temps, à la fabrication, à la terre et aux chimères pourraient surgir pour dessiner une cosmogonie nouvelle. Quelles mutations et hybridations pourraient advenir du chaos ? Accompagnée de Celia Gondol, plasticienne et scénographe, Vania Vaneau axe sa recherche dans le rapport à des matières et gestes, à la fois archaïques, telluriques, de métamorphoses et d’apparitions. Il y est question de révéler l’état originel des éléments, de créer des rituels de guérison, de fertiliser l’espace et d’explorer les notions de catharsis et d’extase. Nebula est aussi une traversée vers l’inconnu, un moment d’éclipse pour entrevoir des possibles. Le futur et le passé s’y retrouvent, le passage du temps en spirale nous amène à une « science-fiction préhistorique ». **Compagnie Arrangements provisoires** Chorégraphie et interprétation : Vania Vaneau Scénographie : Célia Gondol Création musicale : Nico Devos et Pénélope Michel (Puce Moment / Cercueil) Création lumière : Abigail Fowler Régie : Gilbert Guillaumond Remerciements : Kotomi Nishiwaki, Melina Faka, Julien Quartier – Atelier De facto Film Nebula, processus de création, réalisé par Vincent Laisney Production : Arrangement Provisoire Coproduction : ICI – CCN de Montpellier-Occitanie et Stuk- Louvain avec Life Long Burning – projet soutenu par la commission européenne ; centre chorégraphique national de Caen en Normandie dans le cadre de l’Accueil-studio ; Programme Nomades de Nos Lieux communs – Extension Sauvage, Format danse et A domicile, Slow danse avec le CCN de Nantes ; Les SUBS – lieu vivant d’expériences artistiques, Lyon ; Charleroi Danse, centre chorégraphique de Wallonie – Bruxelles ; Le Gymnase – CDCN Roubaix et la Chambre d’eau Soutien : Région Auvergne-Rhône-Alpes (Aide au projet) ; L’Essieu du Batut ; La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne La compagnie Arrangement Provisoire s’engage avec ses moyens dans une démarche écologique au sein de ses activités. Via la création et la tournée de Nebula, Arrangement Provisoire contribue financièrement à des associations de protection de l’Amazonie et de défense des peuples autochtones.

La Rotonde – INSA Lyon, Villeurbanne



