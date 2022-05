Nebula #9 Le 360 Paris Music Factory, 12 mai 2022, Paris.

Nebula #9

Le 360 Paris Music Factory, le jeudi 12 mai à 20:00

La scène ouverte jazz du 360, au format cabaret, présentée par Francesco Ciniglio (batterie). Le restaurant du 360 se transforme alors en club pour un dîner – concert en compagnie des étoiles de la scène jazz parisienne. Après le set du quartet de luxe, les plus téméraires sont invités à se joindre à la fête pour jammer avec eux. DISTRIBUTION NEBULA #9 Pierrick Pédron · sax alto Clement Daldosso · contrebasse Francesco Ciniglio · batterie Participation 10€. 20h : 1er set. Un quartet de luxe nous fait l’honneur de lancer la soirée. 21h30 : 2ème set. Scène ouverte organisée par Francesco Ciniglio. Une liste de 10 musiciens de jazz sera établie pour venir partager et improviser sur scène. NEBULA : « A new buzz led by drummer Francesco Ciniglio and an array of extraordinary musicians, aiming to elevate and inspire old and new generations of jazz in Europe. Every Thursday @ Le 360, PARIS »

Chaque jeudi, l’esprit jazz de New York… à Paris !

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T23:59:00