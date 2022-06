Nebula, 3 août 2022, .

Nebula

2022-08-03 – 2022-08-03

10 12 Le guitariste Eddie Glass et le batteur Ruben Romano ont formé Nebula en 1997 après s’être séparés des pionniers du desert rock Fu Manchu, et ont finalement recruté le bassiste Mark Abshire. Le power trio se spécialise dans le heavy rock à base de feedback, incorporant des doses généreuses de riffs de Black Sabbath, de psychédélisme et de space rock. Le groupe a sorti un certain nombre de maxis avant de passer à des albums complets comme To the Center en 1999 et Charged en 2001. Ils se sont surtout distingués par leur capacité à travailler dur en concert.



Nebula crée du pur rock conscient, alimenté par des guitares, pour le 21e siècle. Ils sont l’aboutissement de leurs ancêtres rock, tels que Jimi Hendrix, MC5, The Stooges et Mudhoney, élevés à un niveau supérieur et qui explosent dans l’espace. Nebula répand son évangile à travers sa musique et ce qu’ils prêchent laissera la congrégation sur le sol.



En 2017, le groupe a décidé de rééditer trois de ses premières œuvres cruciales via Heavy Psych Sounds Records : Let it Burn de 1998, To the Center de 1999 et Dos EPs de 2002, qui comprend le matériel initialement publié sur Sun Creature de 1999 et un split Nebula/Lowrider.



Suivi par la réédition de Charged de Nebula et la sortie spéciale de Demos & Outtakes ’98-02 début 2019, à l’été 2020, après 13 ans, le groupe revient non seulement avec un nouveau line-up mais aussi avec un tout nouveau full-length intitulé Holy Shit – 9 pistes de pure explosion Heavy Psych !!!

Nebula débarque sur la scène du Molotov le 3 août.

