Nebula #12 Le 360 Paris Music Factory, 2 juin 2022, Paris.

Le jeudi 02 juin 2022

de 21h00 à 23h59

. payant

Chaque jeudi, l’esprit jazz de New York… à Paris ! La scène ouverte jazz du 360, au format cabaret, présentée par Francesco Ciniglio (batterie). Le restaurant du 360 se transforme alors en club pour un dîner – concert en compagnie des étoiles de la scène jazz parisienne.

DISTRIBUTION NEBULA #12

Laurent Courthaliac · piano

Alex Gilson · contrebasse

Francesco Ciniglio · batterie

Participation 10€.

21h – 22h : 1er set. Un trio de luxe nous fait l’honneur de lancer la soirée.

22h – 23h : 2ème set. Scène ouverte organisée par Francesco Ciniglio.

Une liste de 10 musiciens de jazz sera établie pour venir partager et improviser sur scène.

NEBULA : « A new buzz led by drummer Francesco Ciniglio and an array of extraordinary musicians, aiming to elevate and inspire old and new generations of jazz in Europe. Every Thursday @ Le 360, PARIS »

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/ https://le360paris.com/evenement/nebula-12/

