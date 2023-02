NEBRASKA JONES + MEO * CONCERT FOLK LES ABATTOIRS, 16 mars 2023, BOURGOIN JALLIEU.

NEBRASKA JONES + MEO * CONCERT FOLK LES ABATTOIRS. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 7.0 à 7.0 euros.

L-D-19-1696/L-R-20-339 /L-R-20-340 Le duo Nebraska Jones fait groover une musique folk minimaliste au son d’harmonies vocales, de guitare et de contrebasse… Sur scène, Mélanie et Manon dégagent une complicité communicative et la musique se transforme en un message vibrant. Méo crée très jeune ses premières chansons à la Réunion et s’imprègne des sonorités de l’isle. Les musiques traditionnelles irlandaises, tibétaines, indiennes ou amérindiennes sont autant d’inspirations pour créer son propre univers musical : une chanson rock bien à elle.

LES ABATTOIRS BOURGOIN JALLIEU route de l’Isle d’Abeau Isere

