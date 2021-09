Nébian Nébian Hérault, Nébian Guignol Occitanie et le Dragon de Pékin Nébian Nébian Catégories d’évènement: Hérault

Nébian

Guignol Occitanie et le Dragon de Pékin Nébian, 12 septembre 2021 10:30, Nébian. Dimanche 12 septembre, 10h30 Sur place Nouveau spectacle 2021 Pendant 50 minutes, les enfants vont être captivés pour sauver le Dragon de Pékin. Entre tendresse et humour, ce spectacle plaira tout autant à vos chères têtes blondes qu’aux grands enfants présents.

Vous allez parcourir dans cette aventure les endroits les plus beaux de Chine pour sauver la légende du célèbre Dragon. Guignol et les gônes vont-ils arriver à traverser la grande muraille et échapper au terrible empereur ? Nébian Nébian 34800 Nébian Hérault dimanche 12 septembre – 10h30 à 11h00

Détails Heure : 10:30 - 11:00 Catégories d’évènement: Hérault, Nébian Autres Lieu Nébian Adresse Nébian Ville Nébian Age maximum 99 lieuville Nébian Nébian