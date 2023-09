LE DOMAINE DE LA TOUR : LE RÔLE DE L’EAU DANS LE PASSÉ VITICOLE DU DOMAINE Nébian, 14 octobre 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

L’eau, depuis la création du Domaine de la Tour au XIXe siècle, a joué un rôle important dans le développement du domaine, ses jardins et son vignoble. La Dourbie, qui coule en contrebas du site, a su être exploitée pour alimenter les châteaux d’eau dans les vignes et dans l’ancien corps de ferme. À travers une visite et un diaporama, l’histoire ancienne et récente liée à l’eau vous est expliquée..

Nébian 34800 Hérault Occitanie



Since the creation of Domaine de la Tour in the 19th century, water has played an important role in the development of the estate, its gardens and vineyards. The Dourbie river, which flows below the site, has been used to supply the water towers in the vineyards and in the old farmhouse. A tour and slide show explain the ancient and recent history of water.

Desde la fundación del Domaine de la Tour en el siglo XIX, el agua ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la finca, sus jardines y sus viñedos. La Dourbie, que fluye por debajo del lugar, ha servido para abastecer de agua a las torres de agua de los viñedos y de la antigua granja. Una visita guiada y una proyección de diapositivas explican la historia antigua y reciente del agua.

Seit der Gründung der Domaine de la Tour im 19. Jahrhundert spielt Wasser eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Anwesens, seiner Gärten und seiner Weinberge. Der Fluss Dourbie, der unterhalb des Geländes fließt, wurde genutzt, um die Wassertürme in den Weinbergen und im ehemaligen Bauernhaus zu versorgen. Bei einem Rundgang und einer Diashow wird Ihnen die alte und neue Geschichte des Wassers erklärt.

