ATELIER CRÉATIF DES VACANCES « MAIL ART » 2 Rue du Professeur Calmette, 26 avril 2023, Nébian.

L’art postal (mail art en anglais) est un moyen de communication, une correspondance artistique, c’est l’art d’envoyer des lettres décorées, d’adresser un message par le texte et par l’image. La lettre et l’enveloppe deviennent ainsi un support d’expression artistique.

Viens décorer ton enveloppe, inventer un message par l’image… pourquoi pas écrire une lettre.

À partir de 8 ans

Sur inscription..

2023-04-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-26 15:30:00. .

2 Rue du Professeur Calmette

Nébian 34800 Hérault Occitanie



Mail art is a means of communication, an artistic correspondence, it is the art of sending decorated letters, to address a message by the text and by the image. The letter and the envelope become a medium of artistic expression.

Come and decorate your envelope, invent a message through images… why not write a letter.

From 8 years old

On registration.

El arte postal es un medio de comunicación, una correspondencia artística, es el arte de enviar cartas decoradas, de transmitir un mensaje a través del texto y la imagen. La carta y el sobre se convierten así en un medio de expresión artística.

Ven a decorar tu sobre, inventa un mensaje a través de imágenes… por qué no, escribe una carta.

A partir de 8 años

Inscripción previa.

Die Postkunst (engl. mail art) ist ein Kommunikationsmittel, eine künstlerische Korrespondenz, die Kunst, verzierte Briefe zu verschicken und eine Botschaft in Text und Bild zu übermitteln. Der Brief und der Umschlag werden so zu einem Medium des künstlerischen Ausdrucks.

Komm und dekoriere deinen Umschlag, erfinde eine Bildbotschaft… warum nicht einen Brief schreiben?

Ab 8 Jahren

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-03-15 par OT DU CLERMONTAIS