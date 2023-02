NEAP + SOFT MICHEL LA DAME DE CANTON, 22 février 2023, PARIS.

NEAP + SOFT MICHEL LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-02-22 à 20:30 (2023-02-22 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

1-1068218 3-1068219 NEAP Formé à l’aube de l’été 2022, NEAP est un groupe parisien aux multiples influences. Il regroupe d’un côté les compositions de Tom Apter, très marquées par une pop 60’s et une folk américaine, ainsi que celles d’Adrien Ferrigno, bien plus tranchantes, inspirées du brit-rock des années 2000 et du rebond que le rock connaît depuis. Accompagnés de David Ben Hammou à la batterie et d’Anthony Grassi à la basse, NEAP repose sur une section rythmique toute aussi puissante que mélodique. Enfin, Kévin Hicher apporte son toucher singulier au clavier ainsi que son sens affûté pour la composition, et Camille Baccar, en plus de son énergie débordante, pose sa voix douce mais puissante, qui se marie parfaitement avec celles de Tom et Adrien.

Votre billet est ici

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

1-1068218 3-1068219

NEAP

Formé à l’aube de l’été 2022, NEAP est un groupe parisien aux multiples influences. Il regroupe d’un côté les compositions de Tom Apter, très marquées par une pop 60’s et une folk américaine, ainsi que celles d’Adrien Ferrigno, bien plus tranchantes, inspirées du brit-rock des années 2000 et du rebond que le rock connaît depuis.

Accompagnés de David Ben Hammou à la batterie et d’Anthony Grassi à la basse, NEAP repose sur une section rythmique toute aussi puissante que mélodique. Enfin, Kévin Hicher apporte son toucher singulier au clavier ainsi que son sens affûté pour la composition, et Camille Baccar, en plus de son énergie débordante, pose sa voix douce mais puissante, qui se marie parfaitement avec celles de Tom et Adrien.

.10.0 EUR10.0.

Votre billet est ici