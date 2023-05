Neap + Ottto Mottto + Montclova L’Alimentation Générale, 14 juin 2023, Paris.

Le mercredi 14 juin 2023

de 21h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Concert gratuit à l’ALG !

Line up

Neap

Pop 60’s, folk américaine

Formé début 2022, NEAP est un groupe parisien aux multiples influences. Ils enregistrent et se produisent sur scène de manière indépendante depuis leur début.

NEAP regroupe d’un côté les compositions de Tom Apter, très marquées par une pop 60’s et une folk américaine, ainsi que celles d’Adrien Ferrigno, bien plus tranchantes, inspirées du brit-rock des années 2000 et du rebond que le rock connaît depuis.

Accompagnés de David Ben Hammou à la batterie et d’Anthony Grassi à la basse, NEAP repose sur une section rythmique toute aussi puissante que mélodique.

Enfin, Kévin Hicher apporte son toucher singulier au clavier ainsi que son sens affûté pour la composition, et Camille Baccar, en plus de son énergie débordante, pose sa voix douce mais puissante, qui se marie parfaitement avec celles de Tom et Adrien.

Ottto Mottto

Post-garage

Otttomottto est un trio guitare-clavier-batterie qui mélange les genres dans un live hybride et percutant, au détour d’une musique qui passe de la première à la cinquième sans vraiment expliquer pourquoi.

Montclova

Garage, punk, noise, stoner, shoegaze

Montclova est une chanteuse, auteur- compositrice, multi-instrumentaliste et productrice originaire de Mexico, basé à Paris, en France.

La musique de Montclova a été remarquée pour ses influences garage, punk, noise, stoner et shoegaze.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/2CX3soYu9 https://fb.me/e/2CX3soYu9

Neap + Ottto Mottto + Montclova