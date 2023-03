Randonnée contée à la journée – Sur les traces du Cerf Blanc Néant-sur-Yvel Néant-sur-Yvel Catégories d’Évènement: Morbihan

Néant-sur-Yvel

Randonnée contée à la journée – Sur les traces du Cerf Blanc, 3 mai 2023, Néant-sur-Yvel Néant-sur-Yvel. Randonnée contée à la journée – Sur les traces du Cerf Blanc Eglise de Néant-sur-Yvel Néant-sur-Yvel Morbihan

2023-05-03 10:00:00 – 2023-05-03 16:00:00 Néant-sur-Yvel

Morbihan Néant-sur-Yvel . La conteuse LindyLou vous fait découvrir de beaux chemins de Brocéliande et ses légendes. Partez à pied, loin de la foule, pour une dizaine de kilomètres entre landes et forêt.

Cette randonnée relie les deux villages de Tréhorenteuc et de Néant-sur-Yvel pour découvrir les trésors qui trônent dans les deux églises : les mosaïques du Cerf Blanc et du Graal. LindyLou est membre de la Confrérie des guides-conteurs de Brocéliande. -> RDV à 10h au parking de l’église de Néant-sur-Yvel. Retour vers 16h. -> 12 km de marche, dénivelés. Déconseillé aux moins de 12 ans. -> Prévoir un pique-nique et de l’eau. -> Départ assuré à partir de 8 personnes, max 20 personnes. -> Réservation en ligne ou sur place, 15 minutes avant le départ, règlement en espèce ou chèque. lindyloudesbois@orange.fr +33 6 66 29 85 94 Néant-sur-Yvel

dernière mise à jour : 2023-03-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Néant-sur-Yvel Autres Lieu Néant-sur-Yvel Adresse Eglise de Néant-sur-Yvel Néant-sur-Yvel Morbihan Ville Néant-sur-Yvel Néant-sur-Yvel Departement Morbihan Tarif Lieu Ville Néant-sur-Yvel

Néant-sur-Yvel Néant-sur-Yvel Néant-sur-Yvel Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neant-sur-yvel neant-sur-yvel/

Randonnée contée à la journée – Sur les traces du Cerf Blanc 2023-05-03 was last modified: by Randonnée contée à la journée – Sur les traces du Cerf Blanc Néant-sur-Yvel 3 mai 2023 Eglise de Néant-sur-Yvel Néant-sur-Yvel Morbihan morbihan Néant-sur-Yvel

Néant-sur-Yvel Néant-sur-Yvel Morbihan