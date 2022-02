Néandertal, mon cousin ? Musée des tumulus de Bougon Grézac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Les élèves de la classe 6 de l’Institut Médico-Educatif de Vilaine seront les médiateurs de la soirée et sauront vous initier aux secrets de l’homme de Néandertal. _Présentation du projet annuel réalisé dans le cadre du dispositif “La classe, l’œuvre”_

Entrée libre, gratuit

La classe, l’œuvre ! Musée des tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France Grézac Charente-Maritime

