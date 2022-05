Neal Black & The Healers • Sortie 13 SORTIE 13 Pessac Catégories d’évènement: Gironde

**Neal Black & The Healers** **Texas Blues / Rock / Roots – États-Unis** NEAL BLACK, chanteur, auteur-compositeur, guitariste mythique Blues Rock Texan a passé les 30 dernières années à électrifier le public du monde entier avec sa fusion de Blues, Rock, Roots Music. Un style unique et des albums qui lui ont permis de recevoir des critiques 4 étoiles de Rolling Stone Music Critics ainsi que d’atteindre la Position numéro un sur les radio européennes. Neal Black c’est aussi cet artiste attachant, émouvant, profond qui a le blues chevillé au corps. Un blues où les racines du genre sont clairement palpables. Porté par sa “smoky voice” comme il aime à la décrire lui- même. Après s’être produit dans plus de 17 pays, sur des scènes mythiques dans le monde entier et accompagné comme guitariste sur scène ou en studio des artistes Blues/rock de légende (Stevie Ray Vaughan, Albert King, Fabulous Thunderbirds…), il sera à Sortie 13 le samedi 18 juin 2022 ! À (re)découvrir : [https://bit.ly/3woxjDV](https://bit.ly/3woxjDV) Ouverture des portes : 20h Début du concert : 20h30 BILLETTERIE Prévente: 15€ Sur Place: 17€ (hors frais de location éventuels) Gratuit pour les – de 12 ans Billetterie : [https://bit.ly/3D9EaCp](https://bit.ly/3D9EaCp) Site : [https://www.sortie-13.com/](https://www.sortie-13.com/) INFOS PRATIQUES Bar et restauration sur place Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit Ⓣ Tram B : arrêt France Alouette Ⓑ Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

