du vendredi 1 avril au samedi 30 avril

La société Leclercq Dupire, fondée en 1847 par M. Leclercq-Mulliez, a marqué le paysage et l’histoire de Wattrelos. En 1861, 600 ouvriers y travaillent. Les premiers métiers à tisser sont à main. En 1862, l’entreprise compte 70 métiers mécaniques et 900 métiers à main. Les métiers sont transportés à Wattrelos en 1865. Une filature renvideurs est commencée en 1887. Trois ans plus tard débute la construction du tissage de draperie. Des salles de cours, de théâtre et de sport, un dispensaire, une école complètent les installations. Cette exposition associant des textes explicatifs, de nombreuses photos ainsi que des objets mis en scène mettra en lumière ce passé industriel Wattrelosien dont a fait partie l’entreprise Leclerq Dupire. Exposition réalisée par le service des archives de la ville de Wattrelos.

Gratuit. (Adhésion auprès de l’association « les Amis du musée » 7 € pour l’année civile – facultatif)

Histoire de l’Entreprise Leclercq Dupire Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos 96 rue François Mériaux Wattrelos Wattrelos Nord

