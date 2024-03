Ne te découvre pas d’un fil Espace naturel régional de Gouaix – Plan d’eau de la Cocharde (GPS 48°27’48.9″N 3°17’53.7″E) Gouaix, dimanche 28 avril 2024.

Du pâturage à la laine, soyez attentif pour ne pas perdre le fil de l’histoire… Cette animation se déroulera sur l’espace naturel de Gouaix. Elle a pour but de montrer les intérêts et bénéfices du pâturage dans la gestion d’un espace naturel. Enjeux, contraintes et moyens de gestion tout en faisant découvrir le site, en partenariat avec l’association BrebisLaine qui présentera la laine de la prairie au fil.

Pour s’inscrire : animation.labassee@espaces-naturels.fr ou 01 64 00 06 23

