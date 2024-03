Ne ratez pas la Semaine des solidarités !, mardi 2 avril 2024.

Du mardi 02 avril 2024 au vendredi 05 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

La première Semaine des solidarités aura lieu du 2 au 5 avril 2024. Elle sera un moment de partage avec les Parisiennes et les Parisiens autour des valeurs d’inclusion, d’ouverture, d’interconnaissance sur l’action sociale parisienne.

À la découverte des acteurs et des initiatives solidaires



Rendez-vous du 2 au 5 avril, pour découvrir des établissements du domaine social, aller à la rencontre des acteurs de la solidarité et vous engager à leurs côtés auprès des personnes fragiles.

Entre autres activités, seront proposés des Portes ouvertes, des visites de sites, des parcours, des forums, des stands sur l’espace public, des expositions, des débats, des visioconférences, webinaires.

Culture et loisirs pour les publics en difficultés, lutte contre les exclusions, prévention des expulsions, prévention spécialisée, inclusion numérique, engagement des bénévoles, hébergement, droits de l’enfant, … autant de sujets, autant de professionnels que vous pourrez découvrir lors de cette Semaine des Solidarités.

Partenariats

Ces actions sont organisées en lien avec les Mairies d’arrondissement, les différents établissements et services tel que les Espaces parisiens des solidarités (EPS), la Fabrique de la solidarité, les Espaces solidarité insertion (ESI), Bagagerie, acteurs de l’aide alimentaire, centres d’hébergement d’urgence et/ou de réinsertion sociale, équipe de prévention spécialisées …

Organisation

Cette opération est organisée à l’initiative de Léa Filoche, adjointe à la Maire de Paris chargée des solidarités, de l’hébergement d’urgence et de la protection des réfugiés, la semaine des solidarités, portée par la Direction des solidarités de la Ville de Paris, avec le soutien et la mobilisation de ses partenaires associatifs et institutionnels, et des mairies d’arrondissement. Elle s’inscrit dans le cadre du Pacte de lutte contre l’exclusion.

Programme

Programme à venir semaine du 18 mars !

Plusieurs lieux dans Paris

Contact :

Mission communication / Direction des solidarités