.Tout public. A partir de 12 ans. payant – Tarif plein : 26€ – Tarif abonné.e : 11€ – Tarif réduit : 17€ – Tarif – de 26 ans : 11€ Ne quittez pas [s’il vous plaît] fait réentendre ces voix trop souvent réduites au silence à travers les histoires singulières de personnages qui tentent enfin de se réapproprier la parole. Pour que nous réapprenions à les écouter. Ne quittez pas [s’il vous plaît] raconte avec un humour grinçant les solitudes ordinaires, la perte du lien social et l’incommunicabilité. Elle met en jeu, en trois situations, divers échanges comme saisis au hasard parmi les millions d’échanges téléphoniques qui se trament à chaque seconde à travers la planète : Corinne qui se bat contre les méandres d’une administration pour obtenir une aide à laquelle elle a droit ; Rico, agriculteur de l’Aude court-circuitant les ondes d’une radio nationale et Monsieur Calembrin, dérangé par un énième démarchage téléphonique. Plongés au centre d’une matrice numérique, les personnages prennent corps et voix pour lutter avec leurs maigres moyens contre une institution, un système cloisonné, une surveillance omniprésente en essayant à chaque fois de sortir du cadre imposé. Théâtre de Belleville 16 passage Piver 75011 Paris Contact : https://www.theatredebelleville.com/programmation/A-VENIR-old/ne-quittez-pas-s-il-vous-plait 0148067234 reservations@theatredebelleville.com https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://theatredebelleville.mapado.com/event/177145-ne-quittez-pas-sil-vous-plait

