Né quelque part – Mathieu Barbances – Les Racont’arts Argentan, 12 octobre 2021, Argentan.

Né quelque part – Mathieu Barbances – Les Racont’arts 2021-10-12 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-12 19:15:00 19:15:00 Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue Rédemptoriste

Argentan Orne

L’histoire d’une famille en exil (45 min, tous publics à partir de 7 ans)

Tarek, Ahmed et Elias se jurent que jamais rien ne les séparera. Mais c’est la guerre en Syrie et la famille de Tarek décide de partir se réfugier en France. Après un long voyage clandestin, ils arriveront à Paris où ils seront parfois rejetés, parfois accueillis les bras ouverts. Seul en scène avec sa contrebasse, son ukulélé et ses chansons, Mathieu Barbances raconte le périple de ce petit garçon et de sa famille contraints, à la suite de la guerre, de partir pour l’Europe.

Ce récit est ponctué de chansons originales ou plus connues et est adapté du roman Les trois étoiles de Gwenaëlle BOULET.

dernière mise à jour : 2021-08-11 par